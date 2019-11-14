Шевченко виставив експериментальний склад на матч Україна – Естонія

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко випробує групу резервістів національної команди в товариському матчі Україна – Естонія, який розпочнеться в Запоріжжі на «Славутич-Арені» 14 листопада о 19:00.

Місце у воротах наставник довірив голкіперу іспанського «Вальядоліда» Луніну. У захисті зіграють Болбат, Пластун, Матвієнко та Соболь, у півзахисті – Шахов, Сидорчук, Коваленко, ближче до нападника зіграють Ярмоленко та Циганков, на вістрі атаки – Бєсєдін.

Зважаючи на контрольний характер зустрічі, на поле також мають значні шанси вийти з лави запасних Паньків, Шепелєв, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, П’ятов, Іванісеня, Буяльський, Миколенко, Безус і Караваєв.

Букмекери вважають футбольну збірну України беззаперечним фаворитом у товариському поєдинку проти команди Естонії. Ставки на перемогу «синьо-жовтих» приймаються з коефіцієнтом 1,23, імовірність нічиєї фахівці вважають низькою (6,3), ще неймовірнішою є перемога гостей (15).

У відбірному турнірі Євро-2020 сьогоднішні суперники обіймають протилежні позиції. Збірна України за два тури до завершення групового турніру гарантувала собі перемогу у квінтеті В, а естонці в групі С в семи зустрічах набрали лише одне очко і обіймають останнє, п’яте місце.