Хорватія офіційно підтримала європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський підписав із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем Декларацію щодо європейської перспективи України.

«Хорватія є вже шостою державою ЄС, з якою Україна укладає такий важливий політичний документ. Високо ціную й тверду підтримку з боку наших хорватських партнерів руху України до членства в альянсі», – цитує заяву Зеленського офіційний сайт глави держави.

Андрей Пленкович, який перебуває в Україні з візитом, зазначив, що Декларація про підтримку європейської перспективи України стала підтвердженням того, що реалізується на практиці багато років. «Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процеси реформ і вважаємо, що це найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців та пристосувати правову систему й економічний ринок», – наголосив він.

Декларація визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Хорватією у межах стратегічного курсу Києва на набуття повноправного членства у Європейському союзі, підтверджує прогрес України в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, вказано в повідомленні.

Раніше аналогічні декларації Україна підписала з Польщею, Словаччиною, Литвою, Латвією та Естонією.