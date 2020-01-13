Україна відновить участь у роботі ПАРЄ – депутати Верховної Ради

Верховна Рада планує ухвалити постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомили депутати українського парламенту.

«Цього тижня Верховна Рада ухвалить постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні це рішення буде затверджене на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі», – вказав депутат Верховної Ради (фракція «Європейська солідарність») Олексій Гончаренко.

Проєкт постанови зареєструвала голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

У червні Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.