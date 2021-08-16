МЗС і правозахисники засудили вироки громадянам України в Росії в «алуштинській справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство закордонних справ України і правозахисники засудили вироки громадянам України з Криму в так званій «алуштинській справі Хізб ут-Тахрір», винесені судом у Росії.

В МЗС, зокрема, нагадали, що засуджених нині чотирьох громадян України Федеральна служба безпеки Росії затримала в Криму 2019 року незаконно, так само на порушення норм міжнародного права їх перемістили з Криму на територію Росії, а «досудове слідство та судовий процес уже традиційно відбувались із численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих стороною захисту доказів про повну непричетність згаданих громадян України до інкримінованих діянь».

Оголошені вироки є «черговим доказом системних політичних репресій» Росії, спрямованих проти представників кримськотатарського народу з метою залякування і придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив в окупованому Криму, і Росія має скасувати рішення суду й негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова й усіх незаконно утримуваних нею громадян України, мовиться в заяві.

МЗС також закликало міжнародну спільноту «відреагувати на таке ганебне рішення держави-окупанта, категорично засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань інакодумства та зловживання антитерористичним законодавством, вимагати від Росії припинення порушень норм міжнародного гуманітарного права і прав людини на тимчасово окупованих нею територіях України, продовжити активну діяльність на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема, у межах ініційованого Україною нового міжнародного формату – Кримська платформа, і посилити тиск на Росію, включаючи санкційний».

Низка українських правозахисних організацій – ГО «КримSOS», Центр громадянських свобод, Центр прав людини Zmina, Кримська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група – теж засудили вироки членам місцевої мусульманської спільноти, які брали активну участь у релігійному житті Алушти й її передмість, як політично мотивовані.

У своїй заяві вони звертають увагу, що Росія, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, застосовує своє кримінальне законодавство на території окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя; зокрема, Росія використовує антитерористичне законодавство для переслідування кримських татар, нелояльних до політики окупаційної адміністрації.

«З усіх кримських політв’язнів абсолютна більшість (80) є кримськими татарами, 73 з них перебувають за ґратами саме у «справах Хізб ут-Тахрір» (легальна політична організація в Україні та більшості держав світу, однак визнана терористичною організацією на території Росії). При цьому, за версією російського слідства, жоден із них не готував і не планував терористичних актів ні в окупованому Криму, ні в Росії. Чи не єдиним «доказом» причетності алуштинської групи у справі проти кримських мусульман є аудіозаписи їхніх розмов на політичні та релігійні теми. Крім того, з моменту їхнього ув’язнення були зафіксовані численні факти порушень прав людини: вивіз ув’язнених за межі окупованої території, ненадання медичної допомоги співробітниками СІЗО, заборона спілкування рідною мовою під час судових засідань тощо», – звертають увагу правозахисники.

Раніше 16 серпня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії виніс вироки фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» – кримським татарам, мусульманам Русланові Нагаєву, Ельдарові Кантімірову, Ленурові Халілову і Русланові Месутову. Їх засудили до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Росія, яка називає організацію «Хізб ут-Тахрір» «екстремістською» і забороняє її діяльність на своїй території, протиправно насаджує цю заборону і в Криму – на окупованій нею частині території України, хоча в Україні ця організація діє легально.