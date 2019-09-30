Україна має «грати центральну роль» у захисті прав людини в Росії – Ясько

Україна має підтримати людей, права яких порушуються в Росії, заявила голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько, коментуючи в інтерв’ю виданню LB.ua справи проти учасників літніх протестів у Москві та інших російських містах.

«Україна має відігравати провідну роль у моніторингу таких процесів і захисті прав і свобод людини в Росії, у всіх авторитарних країнах. Ми розуміємо, що це таке – бути жертвою репресій. І президент Зеленський не раз говорив, що Україна може стати тим місцем, куди б приїжджали всі ті, хто бореться за права людини в своїх авторитарних країнах. Ми хочемо бути таким майданчиком», – заявила 28-річна депутатка від партії «Слуга народу».

Ясько додала, що надання громадянства України втікачам від репресій у Росії має бути контрольованим.

«Я вважаю, що повинні існувати спеціальні служби, які повинні перевіряти цих людей: чи є ті дійсно лібералами... Так, я підтримую цю ідею, але вважаю: тут повинен бути присутнім жорсткий контроль», – вказала Ясько.

23 вересня делегація Верховної Ради України офіційно відмовилася взяти участь в осінній сесії Парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня до 4 жовтня. Голова делегації Єлизавета Ясько назвала таке рішення «способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ». Водночас, за її словами, члени делегації проводитимуть консультації з партнерами по ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».