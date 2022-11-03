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Міністр Федоров повідомив про злам внутрішніх мереж Центробанку РФ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що українські фахівці отримали доступ до внутрішніх мереж Центрального банку Росії.

«IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку РФ! Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку (Федоров має на увазі російський Центробанк – ред.), ми маємо багато цікавого», – повідомив Федоров у телеграмі.

За даними міністра, в Україні отримали дані про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, системи криптографічного захисту інформації та інші.

«Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?» – запитує Федоров.

Чиновник також дав посилання на тисячі файлів, «з якими ви можете ознайомитися».

У Росії наразі не коментували повідомлення українського міністра.

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