Міністр Федоров повідомив про злам внутрішніх мереж Центробанку РФ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що українські фахівці отримали доступ до внутрішніх мереж Центрального банку Росії.

«IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку РФ! Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку (Федоров має на увазі російський Центробанк – ред.), ми маємо багато цікавого», – повідомив Федоров у телеграмі.

За даними міністра, в Україні отримали дані про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, системи криптографічного захисту інформації та інші.

«Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?» – запитує Федоров.

Чиновник також дав посилання на тисячі файлів, «з якими ви можете ознайомитися».

У Росії наразі не коментували повідомлення українського міністра.