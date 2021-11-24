Україна закликала Росію підтримати звернення до МКЧХ для доступу до місця смерті українця Макарця

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу закликала Росію підтримати ініціативу про звернення групи до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) для забезпечення невідкладного доступу і проведення розслідування всіх обставин смерті українця Руслана Макарця в тимчасово окупованій Макіївці, звільнення якого Україна вимагала протягом тривалого часу.

Макарець був затриманий на непідконтрольній Україні території Донецької області навесні 2019 року на КПП в Горлівці. Пізніше його засудили до 13 років позбавлення волі за «зраду батьківщини» і «шпигунство на користь українських спецслужб» і відправили відбувати термін в колонію в Макіївці.

Україна вимагала його звільнення.

12 листопада стало відомо про смерть Макарця.