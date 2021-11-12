Денісова заявила про вбивство ув’язненого на окупованій території Руслана Макарця

На окупованій території від ножових поранень загинув утримуваний бойовиками у в’язниці Руслан Макарець, якого раніше незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило в шпигунстві. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 12 листопада.

«Отримала шокуючу звістку про смерть нашого співгромадянина, 37-річного Руслана Макарця в Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Смерть Русла Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень», – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

За даними Денісової, Макарця затримали в березні 2019 року в окупованій Горлівці. Бойовики засудили його до 13 років ув’язнення за «шпигунство на користь українських спецслужб».

«Українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Проте процес звільнення осіб з непідконтрольних Уряду України територій не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей країною-агресором. Востаннє дев’ятьох незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року», – нагадує омбудсменка.

Вона закликала Голову місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт відвідати Макіївську виправну колонію №32, щоб перевірити обставини загибелі Макарця та умови, в яких живуть інші утримувані.

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Також Денісова звернулося до представниці України в робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі Галини Третьякової та координаторки підгрупи від ОБСЄ Шарлотти Реландер із закликом «терміново вжити заходів реагування на факт смерті українського громадянина та розблокування процесу звільнення всі незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України».

Місія ОБСЄ в Україні наразі не коментувала ситуацію.

За даними уповноваженої з прав людини, наразі на окупованих частинах Донбасу бойовики утримують 301 громадянина України: 224 з них в Донецькій, 77 – у Луганській області.