Голова «Укравтодору» вважає, що перші платні дороги в Україні можуть з’явитися через 3-4 роки

Перші платні дороги в Україні можуть з’явитися через три-чотири роки, заявив голова Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодору») Олександр Кубраков в етері телеканалу ICTV 25 листопада.

«Якщо в наступному році в нас будуть інвестори на такі ділянки на нове будівництво, які можуть бути платними, які можуть бути віддані в концесію, ще рік буде необхідний для отримання держгарантії, на нове будівництво ще потрібно два роки. Тобто як мінімум три-чотири роки – і в нас з’являться такі дороги», – сказав Кубраков.

У 2018 році Міністерство інфраструктури та «Укравтордор» визнавали, що 90% українських доріг перебувають у незадовільному стані внаслідок «десятків років безгосподарності».

Як очікує уряд, у 2020 році на розвиток українських доріг мають витратити 73,7 мільярда гривень.