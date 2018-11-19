Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») попереджає водіїв про погіршення погодних умов 19 листопада на значній частині території України.

«Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15–20 м/с. На дорогах України подекуди можлива ожеледиця. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте дозволену швидкість», – закликають в «Укравтодорі».

«Укравтодор» регулярно попереджає водіїв про ускладнення руху на дорогах через зміни в погоді. Попри це, 14 листопада, у день першого снігу в кількох українських регіонах, на дорогах трапилися 1358 дорожньо-транспортних пригод, повідомила Національна поліція України. За даними правоохоронців, 11 людей загинули, 96 отримали травми.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив масові ДТП тим, що 30 відсотків водіїв не змінили літню гуму на зимову.

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