Україна та Чехія створять оборонний кластер. Як повідомляє пресслужба «Укроборонпрому», 9 листопада відповідну угоду підписали представники державного концерну та Міжурядової агенції оборонної співпраці (AMOS) при Міноборони Чехії.

Згідно з повідомленням, створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів, повідомили в «Укроборонпромі».

5 листопада стало відомо, що Чехія передала Україні пакет військової допомоги, зокрема танки Т-72.