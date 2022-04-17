Україна заповнила опитувальник щодо вступу до ЄС – Жовква

Опитувальник із вступу до Європейського союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту Володимиру Зеленському, заповнено повністю, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

«Можу констатувати, що документ з української сторони заповнений», – повідомив Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

За його словами, після отримання заповненого опитувальника Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Україна, у свою чергу, сподівається на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні поточного року, сказав Жовква.

«Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м’яч буде на стороні держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі маємо розпочатися переговори про вступ. І, коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС», – сказав Жовква.

Він зазначив, що Україна очікує на прискорену процедуру вступу в ЄС, бо не може дозволити собі 10-20 років переговорів.

«Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують», – додав Жовква.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила під час візиту очільників Євросоюзу до Києва. Вказаний опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.