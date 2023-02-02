Київ розпочинає селф-скринінг відповідності українського законодавства до права ЄС – уряд

Україна розпочинає процес перевірки українського законодавства на відповідність актуальному праву ЄС (скринінг) у межах підготовки до переговорів про членство в Європейському союзі, заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час спільних консультацій уряду та колегії Єврокомісії.

«У межах підготовки України до переговорного процесу ми вже починаємо селф-скринінг, основою для якого стане саме представлений вами сьогодні документ (друга частина звіту про рівень наближення законодавства України до актуального права ЄС – ред.). Після скринінгу, що продемонструє відповідність українського законодавства до права ЄС по всіх главах переговорного процесу, ми сформуємо національну програму переходу на європейські правила», – сказала Стефанішина.

Другу частину звіту про рівень наближення законодавства України до актуального права ЄС підготували на основі опрацювання відповідей України на опитувальник ЄС минулого року, кажуть в уряді.

Сьогодні у Києві відбулося засідання колегії комісарів Європейської комісії з урядом України. У столиці з візитом перебуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Загалом 15 єврокомісарів прибули до Києва разом із президенткою ЄК.

3 лютого в Києві пройде саміт Україна-ЄС.

Україна навесні чекає на проміжну оцінку Європейської комісії щодо виконання семи рекомендацій для початку переговорів щодо членства в ЄС.