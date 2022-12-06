Посольства України в Румунії та Данії отримали пакунки з погрозами – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про ще два нові випадки погроз українським посольствам.

«Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Усіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете», – заявив Кулеба.

Він зауважив, що проти українських посольств і консульств «розгорнута кампанія терору та залякування».

Напередодні речник МЗС Олег Ніколенко повідомив про понад 20 зафіксованих випадків погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах.

Перші повідомлення про підозрілі конверти, пакунки і погрози українським диппредставництвам за кордоном з’явилися наприкінці листопада. 30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Зокрема вибухнув конверт у руках коменданта будівлі, чоловіка госпіталізували. Пізніше повідомлялося про закривавлені пакунки «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, у Ватикані.