Україна запровадила санкції проти російських компаній через співпрацю з угрупованням «ЛНР»

Українська влада оголосила про запровадження санкцій проти російських компаній, які співпрацюють з транспортними підприємствами в непідконтрольних Києву районах Донбасу. Рішення ухвалене з ініціативи Служби безпеки України, повідомляє сайт СБУ 27 вересня.

За даними відомства, російські організації систематично переправляють вантажі в Луганській області через пункти пропуску, контрольовані угрупованням «ЛНР». На цій підставі українські спецслужби звинуватили російські компанії в підтримці структур бойовиків, брутальному порушенні міжнародного права і шкоді економіці України.

У списку фігурують компанії «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» та інші. Їхні активи в Україні будуть заморожені, а будь-яка господарська діяльність в країні припинена.

Президент України Петро Порошенко під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав посилювати санкції проти Росії.

«Саме відсутність відповідного покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України, після Литвиненка – Скрипалів, після Аллепо – Ідлібу. Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря», – сказав Порошенко.