Словенія підписала з Україною декларацію про підтримку, зокрема в оборонній сфері – ОПУ

Словенія продовжуватиме сприяти сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності України ефективно захищати свої території. Про це йдеться у спільній декларації, яку прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписав у п’ятницю з президентом України Володимиром Зеленським, інформує сайт Офісу президента.

«Словенія продовжуватиме надавати потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови», – йдеться, серед іншого, у декларації.

У документі сторони також повторили вимогу до РФ «негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні формування з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів» та підкреслили «тверду рішучість притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини й інші тяжкі злочини, вчинені у зв’язку з агресивною війною Росії проти України».

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб разом з колегами із Словаччини та Хорватії прибув сьогодні із візитом до України.