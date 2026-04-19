Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – посол

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів, заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

«Не можна допустити, щоб Росія отримувала вигоду від дій свого союзника – Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах – обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки противників США», – написала посол у соцмережі Х.

За її словами, якщо Росія побачить, що «дестабілізація та розпалювання війни приносять користь, нові проблеми у світі не забаряться».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій США проти російської нафти «підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати», і «прямо конвертується» в нові удари армії РФ по Україні.

За його даними, лише за цей тиждень сили РФ випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по українських містах і громадах.

«Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз перебувають в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні», – написав він у телеграмі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявив, що Вашингтон не продовжуватиме дію винятків, які дозволяли закуповувати іранську і російську нафту без застосування санкцій США. Але вже 18 квітня Сполучені Штати знову тимчасово послабили санкції щодо російської нафти, видавши новий виняток, яка дозволяє доставляти та продавати певні партії, що вже перебувають у морі.

Виняток діє до 16 травня і поширюється лише на нафту, вже завантажену на судна, але критики кажуть, що повторне застосування таких винятків ризикує підірвати ширший режим санкцій, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



