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18 березня 2021, Київ 21:49
Новини | Міжнародні

Офіс президента високо цінує ініціативу групи сенаторів США надати допомогу Україні

Офіс президента України вітатиме призначення спеціального посланника США для участі в переговорах у Нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі

Офіс президента України високо цінує законодавчу ініціативу двопартійної групи американських сенаторів для надання допомоги та підтримки Україні.

«Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки», – заявили в Офісі президента.

В офісі наголосили, що можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО.

Офіс президента також вітатиме призначення спеціального посланника США для участі в переговорах у Нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі.

Законопроєкт «Про сприяння партнерству в галузі безпеки з Україною та для інших цілей» серед іншого передбачає щорічне виділення 300 мільйонів доларів на це в період до 2026 року. Крім того, до 2026 року сенатори пропонують щороку виділяти по 4 мільйони доларів на підготовку українських військових офіцерів.

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