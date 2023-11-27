В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Вся територія України після полудня 27 листопада охоплена повітряною тривогою.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.
«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому «Моздок», – повідомили військові.
Громадян просять перебувати в укриттях.
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала один ракетний удар та 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах в Україні.
Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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