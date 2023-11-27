В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Вся територія України після полудня 27 листопада охоплена повітряною тривогою.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому «Моздок», – повідомили військові.

Громадян просять перебувати в укриттях.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала один ракетний удар та 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах в Україні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.