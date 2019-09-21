Князєв: Україна передала Туреччині 90 підозрюваних у тероризмі, шахрайстві і контрабанді

Україна передала Туреччині 90 підозрюваних у тероризмі, шахрайстві і контрабанді, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час візиту до Туреччини.

«Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців-громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 особи, які підозрюються у тероризмі, 31 – шахрайстві та 36 у контрабанді. По всіх цих особах правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. Туреччина передала нам двох громадян, яких розшукувала поліція України», – сказав Князєв.

Під час візиту до Туреччини міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоґаном. Вони обговорили співробітництво у сфері авіабезпеки.

«Турецькі безпілотники Bayraktar, оснащені українськими турбогвинтовими двигунами ДП «Івченко-Прогрес». Гордість за наші підприємства, які потужно виходять на міжнародний ринок. Маленькі, але такі важливі перемоги України», – заявив Аваков.

У січні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко повідомляв, що українська державна компанія «Укрспецекспорт» та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2.

Ці безпілотники можуть нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби.

У березні перші апарати передали Збройним силам України.