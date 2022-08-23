Повітряні сили України впродовж дня збили 5 російських БПЛА і гелікоптер Ка-52

Повітряні сили України упродовж вівторка збили п’ять безпілотних летальних апаратів і гелікоптер Ка-52 російських військ, повідомила пресслужба Повітряних сил.

«Продовжують заходи з демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 23 серпня серед російських втрат, за повідомленням Генштабу ЗСУ, було 198 гелікоптерів – це дані від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.