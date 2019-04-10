Українське мовлення на Луганщині почали вмикати

Українське мовлення почали повертати у Луганську область, повідомляє в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

«Теле- та радіосигнал в аналоговому форматі вже доступний глядачам та слухачам усієї Луганщини, в тому числі і окупованої частини», – повідомив він у Facebook.

Це підтвердив і генеральний диреткор UA:Донбас (філія Національної суспільної телерадіокомпанії) Андрій Шаповалов. «Почали вмикати, Лисичанськ, Біловодськ уже, інші в процесі», – написав він.

Як пояснив 10 квітня під час слухань у парламентському комітеті зі свободи слова державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко, підключення передавачів стало можливим через поновлення заборони на знеструмлення стратегічних об'єктів. «У 2015 році була впроваджена заборона відключення стратегічно вразливих об’єктів. У лютому ця заборона була скасована, і коли виник борг – почали відключати. Два тижні тому ми знову цю постанову провели. Від учора (9 квітня – ред.) знову заборонено відключати. Відключень більше не буде», – запевнив Біденко.

Як повідомляло Радіо Свобода, трансляція радіоканалів та телеканалів (у аналоговому форматі) на більшу частину Луганської області припинилася 4 квітня. З того часу в деяких місцевостях на хвилях українських мовників з'явилися ЗМІ проросійських бойовиків.

Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення повідомив, що об’єкти відключені через борг за спожиту електроенергію перед постачальником, а борг утворився, серед іншого, через заборгованість у розмірі 99,2 мільйона гривень з боку Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що у «Суспільного» немає боргу перед РРТ, бо ця послуга навіть не замовлялась і на неї не передбачалися гроші в бюджеті.