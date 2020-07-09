Українські СІЗО заповнені на 80% – Кримінально-виконавча служба

Українські слідчі ізолятори заповнені на понад 80%, повідомила Державна кримінально-виконавча служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 1 червня фактична чисельність осіб у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань з функцією слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби склала 19 512 осіб, планове наповнення слідчих ізоляторів та установ виконання покарань з функцією слідчих ізоляторів – 23 734 місць», – повідомили в ДКВС Радіо Свобода.

В українських кримінально-виконавчих установах станом на 1 червня перебувала 32 361 особа. Планове наповнення становить 65 430.

Станом на 1 вересня 2019 року в українських слідчих ізоляторах утримували 19 237 осіб, у виправних колоніях – 34 490, розповідали Радіо Свобода в Державно кримінально-виконавчій службі.