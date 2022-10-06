Україна з’ясовує ситуацію з українцями на російсько-естонському кордоні – МЗС

Україна взаємодіє з владою Естонією щодо ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні, повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Посольство України в Естонії взаємодіє із естонськими компетентними органами задля з’ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні. Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України», – зазначив Ніколенко.

Раніше естонський суспільний мовник ERR з посиланнм на МВС країни повідомив, що російська сторона вивезла на вантажівках у невідомому напрямку українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з Естонією, щоб евакуюватися через Росію в ЄС. Може йти мова про близько тисячі людей.

У Мінреінтеграції сьогодні повідомили, що на російських кордонах з Латвією та Естонією спостерігається накопичення громадян України, які намагаються виїхати з території РФ. Люди стоять у чергах від двох до шести днів.

«В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорту РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорту РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії. Тих громадян України, які, до прикладу, прописані в Криму, але не мають паспорта РФ, на проходження кордону пропускають. Вони можуть вільно перетинати КПП. Це підтверджують і представники наших консульських установ в Естонії та Латвії», – розповіли у міністерстві.

6 жовтня президент президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію.