Імпорт електроенергії незначний, вимкнення по Україні не очікуються – «Укренерго»

Ситуація в енергосистемі України стабільна і вона залишатиметься такою за відсутності нових атак з боку військ РФ, йдеться в повідомленні компанії «Укренерго» у Telegram.

«Споживання на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання. Генерація: працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний», – йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть: дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль.

«Обмежень у мережах «Укренерго», що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. На Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону. Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах «Укренерго», пошкоджених ворожими обстрілами», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши значних пошкоджень обладнанню.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні донедавна були масові відключення електрики.