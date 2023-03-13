«Укренерго»: споживання електроенергії збільшилося, у низці регіонів – ремонти мережі

Споживання електроенергії в Україні збільшилося порівняно із неділею, що характерно для робочого дня, повідомляє у понеділок пресслужба «Укренерго».

За даними компанії, нині триває відновлення енергосистеми після недавньої масованої ракетної атаки РФ.

«У Житомирській та Харківській областях продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Миколаївській області завершене заживлення усіх споживачів, які залишилися без енергопостачання внаслідок бойових дій. Через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень. Крім того, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що триває заживлення споживачів, які були знеструмлені через рвучкий вітер на Житомирщині та Сумщині.

«В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів».

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах.