«Укренерго» зекономило 190 млн гривень у 2018 році завдяки ProZorro – Мінекономрозвитку

«Укренерго» зекономило 190 мільйонів гривень у 2018 році завдяки системі електронних закупівель ProZorro, заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов у Facebook.

«Укренерго» працює в ProZorro з 2015-го, минулого ж року компанія провела 2,4 тисячі закупівельних тендерів з очікуваною вартістю закупівель більше ніж 4 мільярдів гривень», – розповів Нефьодов.

Він додав, що компанія заробила на «ProZorro.Продажі» понад 170 мільйонів гривень доходу від реалізації майна.

За його словами, «фактично все йде» у розвиток мереж.

Аукціони в ProZorro проходять щодо всіх державних закупівель для товарів і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт – дорівнює або перевищує 1,5 мільйона гривень. Для замовників, які здійснюють свою діяльність в окремих сферах господарювання, так званні монополісти, вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує мільйон гривень і для робіт – дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень.

Із 1 серпня 2016 року ProZorro стало обов’язковим для всіх замовників державних закупівель.