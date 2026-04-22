«Укренерго»: найскладнішою є ситуація з енергетикою на Сумщині

Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Суми, 11 квітня 2026 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Суми, 11 квітня 2026 року

Російські атаки на енергетику спричинили нові знеструмлення в низці регіонів України, повідомляє компанія «Укренерго» 22 квітня.

«На ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині. Там знеструмлена значна кількість споживачів через пошкодження ворогом енергооб’єктів. Також за добу є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області», – йдеться в зведенні.

Оператор додає, що аварійно-відновлювальні роботи почалися всюди, де це дозволяють безпекові умови.

За спостереженнями «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: на ранок 22 квітня його рівень був на 5,7% нижчим, ніж напередодні. Причиною є ясна погода на всій території України, яка зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Компанія радить перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11 по 16 годину. Увечері зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії, зокрема, з 18:00 до 22:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

