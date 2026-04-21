Міненерго: через удари РФ по енергоінфраструктурі є знеструмлення у 5 областях

Частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Чернігівській областях 21 квітня залишаються без електропостачання внаслідок російських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомляє Міністерство енергетики.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – йдеться в повідомленні.

В Міненерго додали, що через негоду без електропостачання залишається сім населених пунктів на Дніпропетровщині. Там також тривають відновлювальні роботи.

Водночас у міністерстві не прогнозують застосування обмежень в енергопостачанні на 21 квітня, закликаючи ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години: з 17:00 до 22:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.