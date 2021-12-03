«Укргазвидобування» заявляє про відкриття нового газового родовища в Харківській області

Компанія «Укргазвидобування», що входить до структури «Нафтогазу», заявила про розробку нового Моспанівського родовища в Харківській області. Підприємство 2 грудня оцінило потенціал родовища у до 5 мільярдів кубічних метрів запасів газу.

Перша пошукова свердловина, зазначають у компанії, забезпечує 239 тисяч кубічних метрів палива на добу.

«Свердловину впродовж чотирьох місяців (червень-жовтень 2021 року) споруджувала бурова бригада «Укрбургазу» – внутрішнього бурового підрядника, із залученням модернізованого бурового верстату вантажопідйомністю 320 тонн. Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 метрів. Наразі продовжуються випробування і дослідження», – додають у пресслужбі.

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Як повідомив директор дивізіону «Нафтогазу» з розвідки та видобування Олександр Романюк, на ділянці Моспанівського родовища провели тримірну сейсмічну розвідку в 2019 році.

Загалом «Укргазвидобування», за повідомленням, визначило «10 площ, які мають найбільші перспективи для нарощення запасів українського газу», для них розробили програму з геологічної розвідки на найближчі три роки.