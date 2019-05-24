В Одеській області випробували реактивні системи «Вільха» – «Укроборонпром»

В Одеській області випробували реактивні системи «Вільха-М» та «Вільха-Р», повідомила прес-служба державного концерну «Укроборонпром».

У компанії заявили, що під час серії запусків були перевірені тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення та можливості модернізованої «Вільхи» знищувати цілі за мінімальний час після отримання завдання на ураження.

«Підприємства «Укроборонпрому» вже завершують основні етапи випробувань реактивних систем «Вільха-М» та «Вільха-Р». Ці системи є модернізацією «Вільхи», яка вже перебуває в серійному виробництві. Модернізації направлені на збільшення дальності польоту, підвищення точності, використання нових конструкторських рішень та матеріалів, що підвищує загальну ефективність цієї високоточної зброї», – заявив генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін.

В «Укроборонпромі» назвали випробовування успішними та заявили, що українська армія вже найближчим часом може отримати модернізовані версії нової високоточної зброї, яка забезпечує знищення противника на дальності у 130 кілометрів першим пострілом.