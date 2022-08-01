«Укрпошта» зупинила роботу на окупованих територіях – Смілянський

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» зупинило роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях, повідомив 1 серпня у телеграмі генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Від сьогодні, вперше з 24 лютого, «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні. До вчорашнього дня, попри всі перешкоди і завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема на Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали і перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти», – написав він.

За словами Смілянського, робити це далі більше немає можливості.

«Маємо значну загрозу життю працівників і загрозу пограбування з боку «сбора блатных и шайки нищих» бійців російської армії, підкріпленої «кращими» бійцями так званих «лнр/днр». Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «дерев’яній валюті» звичним для них шантажем», – додав він.

Гендиректор висловив упевненість у тому, що «Укрпошта» відновить роботу на територіях, які зараз є окупованими. «Ми повернемося, я точно це знаю. Як ми повернулися на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемося, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці», – наголосив він.

18 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що від 24 лютого українським силам вдалося звільнити 1028 міст і селищ, ще 2621 – перебувають під російською окупацією.