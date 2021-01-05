«Укрпошта» запустила послугу поповнення банківської картки. У понад 3000 автоматизованих відділеннях «Укрпошти», що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard.

Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію.

Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менш ніж 10 гривень. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки.

Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.

«Послуга є особливо затребуваною в тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишились картки, зокрема, і кредитні, які потрібно погасити. А «Укрпошта» готова надавати свою інфраструктуру для цього. Не потрібно витрачати час на пошук банку чи термінала», – відзначив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Крім поповнення платіжної картки, у відділеннях «Укрпошти», клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської картки Visa, MasterCard та «Простір».