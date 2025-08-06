Смілянський: на Донеччині та Херсонщині дрони РФ атакували автівки «Укрпошти», є загибла та поранений

На Донеччині поблизу Краматорська російський дрон атакував автомобіль «Укрпошти» – загинула начальниця пересувного відділення, також зазнав поранення водій. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.



«На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.



Також, за словами Смілянського, сьогодні російський дрон вразив автівку «Укрпошти» на Херсонщині – люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



