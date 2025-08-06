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Смілянський: на Донеччині та Херсонщині дрони РФ атакували автівки «Укрпошти», є загибла та поранений

Загинула начальниця пересувного відділення Ольга Бордунова, повідомив генеральний директор «Укрпошти»
Загинула начальниця пересувного відділення Ольга Бордунова, повідомив генеральний директор «Укрпошти»

На Донеччині поблизу Краматорська російський дрон атакував автомобіль «Укрпошти» – загинула начальниця пересувного відділення, також зазнав поранення водій. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Також, за словами Смілянського, сьогодні російський дрон вразив автівку «Укрпошти» на Херсонщині – люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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