«Укрзалізниця» ще не вирішила, чи підвищувати ціни на квитки в 2020 році

«Укрзалізниця» ще не визначилася, чи підвищувати тарифи на пасажирські перевезення в 2020 році. Про це йдеться у відповіді УЗ на запит Радіо Свобода.

«Станом на 17.10.2019 позиція правління АТ «Укрзалізниця» стосовно індексації тарифів на пасажирські перевезення у 2020 році, не визначена. Рішення щодо індексації тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом (у разі його ухвалення) буде широко висвітлене у засобах масової інформації», – йдеться у відповіді «Укрзалізниці».

У компанії додали, що тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні (крім вагонів 1-го класу поїздів Інтерсіті+) затверджені наказом Міністерства інфраструктури від 20 квітня 2018 року.

«Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним з жовтня 2018 року і до кінця 2019 року індексація тарифів не передбачена», – додали в УЗ.

На початку цього року в «Укрзалізниці» заявили, що 2019 року планують на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

При цьому в компанії наголошували: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як у два рази, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 рази.