Протести біля «Укрзалізниці»: сталися сутички між протестувальниками і силовиками

У Києві 19 березня під час акції протесту Вільної профспілки залізничників України, які виступають за підвищення зарплати на «Укрзалізниці», сталися сутички між протестувальниками і силовиками, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У протестах беруть участь близько 200 осіб. Деякі протестувальники одягли помаранчеві жилети і форму залізничників і тримали в руках прапори профспілок і плакати. Біля офісу компанії протестувальники влаштували мітинг із вимогою підвищити зарплати до європейського рівня і повернути співробітникам компанії право дострокового виходу на пенсію.

Потім представники мітингувальників зайшли до будівлі «Укрзалізниці», щоб передати свою заяву керівництву компанії, проте там їх не прийняли. Тоді пікетувальники вирішили підпалити біля офісу шини. Коли група залізничників діставала покришки з мікроавтобуса, її заблокувала поліція та бійці Нацгвардії.

Поліцейські спробували вирвати шини з рук залізничників, що призвело до сутичок між мітингувальниками і силовиками. У підсумку нікого не затримали, але протестувальникам так і не вдалося пронести шини до будівлі.

Згодом до учасників мітингу вийшли представники керівництва. Вони спробували висловити свою позицію з приводу висунутих вимог, але їхні промови швидко переросли в словесні перепалки.

Потім лідери профспілок зайшли до будівлі компанії. Наразі представники мітингувальників проводять там переговори із менеджментом.

Станом на грудень 2018 року середня зарплата на УЗ складала 10 898 гривень. Водночас у компанії існує значна різниця між заробітками рядових робітників і менеджменту. Більшість співробітників отримує мінімальну зарплату – 3723 гривні. Члени наглядової ради «Укразалізниці» отримують в середньому по 252 тисячі гривень на місяць, а середня зарплата голови правління компанії Євгенія Кравцова в 2018 році склала 920 тисяч.

За даними Міністерства інфраструктури, середньомісячна зарплата членів локомотивних бригад в 2018 році склала 16742 гривні без вирахування податків. Однак за інформацією профспілки, машиністи змушені працювати понаднормово, щоб отримувати більше ніж 10-12 тисяч гривень «чистими».