У 2018 році на об’єктах інфраструктури «Укрзалізниці» загинули 338 людей

У 2018 році на об’єктах інфраструктури «Укрзалізниці» 580 сторонніх громадян отримали травми, 338 із них загинули, повідомила прес-служба компанії.

Серед травмованих – 24 дитини віком до 16 років, семеро з них загинули.

В «Укрзалізниці» розповіли, що минулоріч воєнізована охорона затримала за ходіння по коліях та проїзд у вантажних поїздах понад шість тисяч громадян, з них 5,5 тисяч притягнули до адміністративної відповідальності.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».