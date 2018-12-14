Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Грудень 2018, Київ 00:50
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» у 2019 році планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення

Передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах країни з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%

Дивитись коментарі

«Укрзалізниця» у наступному році планує двічі підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні. Це випливає із проекту фінансового плану «Укрзалізниці» на 2019 рік, попередньо схваленого наглядовою радою компанії.

Зокрема, згідно з документом, передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах країни з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%.

Також підвищення цін очікується з квітня в міжнародному сполученні в середньому на 13-21% залежно від категорії поїзда і типу вагона.

Читайте також: «Укрзалізниця»: «Щоб пасажирські перевезення стали беззбитковими, тариф треба підняти удвічі»

Цього року «Укрзалізниця» двічі підвищувала тарифи на пасажирські перевезення. Загалом тарифи подорожчали приблизно на чверть.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG