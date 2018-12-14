«Укрзалізниця» у 2019 році планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення

«Укрзалізниця» у наступному році планує двічі підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні. Це випливає із проекту фінансового плану «Укрзалізниці» на 2019 рік, попередньо схваленого наглядовою радою компанії.

Зокрема, згідно з документом, передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах країни з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%.

Також підвищення цін очікується з квітня в міжнародному сполученні в середньому на 13-21% залежно від категорії поїзда і типу вагона.

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Цього року «Укрзалізниця» двічі підвищувала тарифи на пасажирські перевезення. Загалом тарифи подорожчали приблизно на чверть.