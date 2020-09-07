Новий голова «Укрзалізниці»: прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу

У близько 40% локомотивного складу прострочений капітальний ремонт, повідомив новий голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак в телеграмі.

Він нагадав, що на вихідних відбулося загоряння локомотиву на одному з перегонів в Львівський області та загоряння списаного вагону в Маріуполі.

«Наразі досліджуються всі обставини даних випадків. Попередньо аналізуючи причини, я вже можу сказати про прострочення капітального ремонту близько сорока відсотків локомотивного складу, плачевний стан контактного дроту (через пошкодження якого на Львівський залізниці рух потягів зупинився на півтори години), незадовільний фінансовий стан УЗ», – написав Жмак.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».