Уряд хоче закупити 100 нових пасажирських вагонів у 2021 році – «Укрзалізниця»

Уряд хоче закупити 100 нових пасажирських вагонів у 2021 році, повідомила «Укрзалізниця».

Новий голова правління компанії Володимир Жмак заявив, що уряд готується подати Верховній Раді відповідні бюджетні програми.

«Мова йде про програму оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, що передбачатиме виділення 3,288 млрд грн на закупівлю 100 пасажирських вагонів та програму «Модернізація залізничної інфраструктури» на суму 1,179 млрд грн», – пояснили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» планувала придбати в 2020 році 26 нових вагонів та ще 40 модернізувати.