«Укрзалізниця» хоче запровадити безконтактну оплату в електричках.

Для реалізації пілотного проєкту обрані напрямки Київ – Фастів та Київ – Святошин. На низці станцій, зокрема, планується встановити турнікетні системи та термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкт планують поширювати і на інших приміських напрямках.

За словами директора філії «Пасажирська компанія» «Укрзалізниця» Олександра Перцовського, партнери з компанії VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року.

«Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном, і не стояти в чергах до квиткової каси. До речі, у ситуації з поширенням коронавірусу ця опція надзвичайно актуальна. Переваги отримає й залізниця, яка зможе бодай частково побороти проблему «зайців», – розповів Перцовський.

«Укрзалізниця» – національний перевізник вантажів та пасажирів. Згідно з інформацією на сайті компанії, наразі вона забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту.