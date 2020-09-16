Укрзалізниця з початку року перевезла майже 12 млн пасажирів і назвала найпопулярніші напрямки

«Укрзалізниця» з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 мільйона пасажирів. Третина з них (3,9 мільйона) обрали потяги для подорожей у літні місяці, повідомила пресслужба компанії.

«Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року в сполученні Київ – Харків – Київ перевезено 498,9 тисячі пасажирів, Київ – Львів – Київ – 437,7 тисячі, Київ – Дніпро – Київ – 388,9 тисячі, Київ – Одеса – Київ – 295,7 тисячі», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, поїздами приміського сполучення скористалися 33 мільйони громадян.

На сьогодні Україною курсує 842 приміських і 72 пари пасажирських поїздів. П’ять пар сезонних потягів завершили курсування, повідомили в УЗ.

Через пандемію коронавірусу від березня для українців був обмежений виїзд за кордон. Спочатку було зупинене авіасполучення, зокрема і з іншими країнами, а також залізничне сполучення між регіонами всередині України.

На даний час українці можуть подорожувати до близько пів сотні країн. Ці дані постійно змінюються через запровадження нових обмежень.