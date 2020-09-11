Пандемія COVID-19: УЗ зупинила продаж квитків із деяких станцій

«Укрзалізниця», за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, повідомляє Міністерство інфраструктури України.
З 00:01 14 вересня закритий продаж квитків із залізничних станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв – Рівне;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 779/780 Суми – Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ – Шостка;
- № 774/773 Київ – Шостка;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 43/44 Галич – Київ – Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів – Тячів;
- № 117/118 Київ – Чернівці.
«До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком», – йдеться в повідомленні.
У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше ніж через одну годину після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі, додали у міністерстві.
Від 14 вересня в Україні набуває чинності новий розподіл на епідемічні зони у зв'язку з поширенням COVID-19.
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