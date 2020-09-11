Пандемія COVID-19: УЗ зупинила продаж квитків із деяких станцій

«Укрзалізниця», за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

З 00:01 14 вересня закритий продаж квитків із залізничних станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв – Рівне;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 779/780 Суми – Київ, Вінниця;

№ 786/785 Київ – Шостка;

№ 774/773 Київ – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 43/44 Галич – Київ – Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів – Тячів;

№ 117/118 Київ – Чернівці.

«До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком», – йдеться в повідомленні.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше ніж через одну годину після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі, додали у міністерстві.

Від 14 вересня в Україні набуває чинності новий розподіл на епідемічні зони у зв'язку з поширенням COVID-19.