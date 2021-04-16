На Великодень і травневі свята «Укрзалізниця» запланувала 11 додаткових поїздів, повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик під час брифінгу у Верховній Раді України.

«Наразі ми опрацювали призначення до Великодня та травневих свят 11 додаткових поїздів. Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та у поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно», — зазначив Іван Юрик.

Додаткові поїзди на свята курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

У травні «Укрзалізниця» призначатиме додаткові рейси цілорічних поїздів. Наразі передбачається, що такі святкові рейси здійснять п’ять поїздів: № 29/30 Київ – Ужгород, № 251/252 Харків – Миколаїв, №774/773 Київ – Шостка, №781/782 Черкаси – Київ та № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ.

Окрім цього, на свята «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми – Київ до станції Вінниця.