«Укрзалізниця» назвала винних у сходженні з рейок потяга «Інтерсіті+»

Через сходження з рейок 29 березня поїзда «Інтерсіті+», що слідував за маршрутом Київ – Запоріжжя, звільнять шість керівників Придніпровської залізниці, повідомила «Укрзалізниця» 16 квітня.

Причиною аварії стали «грубі порушення в утриманні верхньої будови колії», ідеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» вирішила звільнити першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу «Служба колії», начальника та заступника начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії».

Також звільнять майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії; старшого майстра та бригадира структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії».

Крім цього, за порушення посадових обов’язків розірвуть трудовий договір з заступником директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» з інфраструктури.

«Укрзалізниця» також повідомила, що завершує підрахунки збитків, які муситимуть відшкодувати винні у сходженні вагонів.

29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу «Інтерсіті+» №732 сполучення «Київ – Запоріжжя». Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту». Причини аварії, внаслідок якої ніхто не постраждав, наразі невідомі.

«Укрзалізниця» повідомляла про затримку семи поїздів через сходження з рейок вагонів поїзда «Київ – Запоріжжя».