Росія обстріляла приміський поїзд на Харківщині, постраждали машиніст і його помічник – Кулеба

Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ. Укрзалізниця, вокзал, Київ, 28 серпня 2025 року
Вночі 14 березня сили РФ вдарили дроном по приміському поїзду на Харківщині, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, постраждали машиніст та його помічник.

«На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали», – повідомив Кулеба.

Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Віцепрем’єр зазначив, що попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

