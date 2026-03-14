Росія обстріляла приміський поїзд на Харківщині, постраждали машиніст і його помічник – Кулеба

Вночі 14 березня сили РФ вдарили дроном по приміському поїзду на Харківщині, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, постраждали машиніст та його помічник.

«На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали», – повідомив Кулеба.

Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Віцепрем’єр зазначив, що попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.