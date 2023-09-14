Умєров повідомив про «продуктивні переговори» з генсекретарем НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про «продуктивні переговори» з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.
«Провів продуктивні переговори з Єнсом Столтенберґом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих на Вільнюському саміті, і нашу спільну роботу з НАТО над Дорожньою картою сумісності», – написав він у твіттері.
Також Умєров поінформував Столтенберга про оперативну обстановку на фронті та результати української наступальної операції.
На початку тижня Рустем Умєров провів першу на посаді міністра оборони телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.
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