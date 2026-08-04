Умєров розповів, чим займатиметься на посаді голови Служби зовнішньої розвідки

Рустем Умєров, який напередодні очолив Служба зовнішньої розвідки, розповів, чим займатиметься на новій посаді.

«Сьогодні СЗР має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів нашої держави. За останні роки нам вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами. Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці. На новій посаді продовжу працювати над цим», – написав він у фейсбуці.

За його словами, окремим напрямом залишатиметься реалізація стратегічних ініціатив президента України – Drone Deal, антибалістичної програми Freya та інших міжнародних проєктів, спрямованих на посилення оборонних і безпекових спроможностей України.

Умєров заявив, що команда СЗР заслуговує на «ще більші можливості для реалізації свого потенціалу», а його завдання – «посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи».

3 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Pустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Зеленський заявив, що робить це призначення, щоб в Умєрова було «більше можливостей займатися одночасно і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США й іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни».

До цього призначення трошки більше року Рустем Умєров був секретарем РНБО – з 18 липня 2025 року. З вересня 2023 року до липня 2025 року – він очолював Міноборони, а протягом 2022-2023 років очолював Фонд держмайна України.

Відповідно до законодавства, Служба зовнішньої розвідки України проводить розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах, сфері кібербезпеки.

СЗР як розвідувальний орган України входить до складу сил безпеки, а як військове формування – до складу сил оборони сектору безпеки і оборони України.



