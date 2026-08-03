Зеленський підтвердив, що Умєров буде призначений керівником СЗР

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки, підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Раніше про це можливе призначення повідомляла низка медіа.

«Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно – і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США й іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України», – сказав президент на нараді з послами у Києві.

Зеленський також закликав дипломатів підтримати діяльність Умєрова щодо формату Drone Deal.

24 липня Зеленський зустрівся з Рустемом Умеровим і Ігорем Клименком та заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. Після цієї зустрічі президент повідомив, що Рустем Умєров відповідатиме за співпрацю з партнерами та безпекові програми, а Ігор Клименко – за посилення внутрішньої безпеки й координацію між силовими структурами.

Пізніше представник Офісу президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам уточнив, що Клименко буде новим секретарем РНБО, а Умєров зосередиться на іншій роботі, проте він не уточнив, на якій саме.

Минулого тижня Верховна Рада затвердила склад нового уряду. Клименко до нього не потрапив, хоча його називали претендентом на посаду очільника Міноборони.

17 липня Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Умєров був секретарем РНБО трошки більше року тому – його призначили 18 липня 2025 року. До цього – вересня 2023 року – він очолював Міноборони.