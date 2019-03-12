Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Березень 2019, Київ 14:29
Новини | Суспільство

З листопада 2018-го до лютого 2019 в Україні зафіксовано 315 порушень прав людини – ООН

ООН: український уряд несе відповідальність за 126 порушень прав людини

Дивитись коментарі

За період із 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року на території України зафіксовано 315 порушень прав людини, жертвами яких стали 202 людини. Про це мовиться у новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини.

Як зазначили спостерігачі, український уряд несе відповідальність за 126 із зафіксованих порушень. Відповідальність за 154 порушення покладено на збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР».

«Російська Федерація як окупаційна держава в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна), несе відповідальність за 35 задокументованих порушень, усі з яких мали місце у Криму», – мовиться у доповіді.

П'ять років і 13 тисяч загиблих. Коли завершиться війна на Донбасі?
Embed
П'ять років і 13 тисяч загиблих. Коли завершиться війна на Донбасі?

No media source currently available

0:00 0:25:09 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Зазначається, що за період із 16 серпня до 15 листопада 2018 року Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 242 порушення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG