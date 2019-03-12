З листопада 2018-го до лютого 2019 в Україні зафіксовано 315 порушень прав людини – ООН

За період із 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року на території України зафіксовано 315 порушень прав людини, жертвами яких стали 202 людини. Про це мовиться у новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини.

Як зазначили спостерігачі, український уряд несе відповідальність за 126 із зафіксованих порушень. Відповідальність за 154 порушення покладено на збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР».

«Російська Федерація як окупаційна держава в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна), несе відповідальність за 35 задокументованих порушень, усі з яких мали місце у Криму», – мовиться у доповіді.

Зазначається, що за період із 16 серпня до 15 листопада 2018 року Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 242 порушення.